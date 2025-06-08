Артем Антипов вернется в «Зенит»

Артем Антипов вернется из «Пари НН» в «Зенит».

Российский форвард (20 лет, 201 см) провел сезон-2024/25 за «Пари НН». Клубу не удалось договориться о продлении аренды.

Антипов сыграл 43 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 5,8 очка и 3,3 подбора за 18 минут на паркете.