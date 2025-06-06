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Стивен Эй Смит: «Тайриз Халибертон не суперзвезда. Этот статус подразумевает другой уровень обязанностей и игровых показателей»

Стивен Эй Смит не считает, что Тайриз Халибертон перешел на новый уровень.

Разыгрывающий «Индианы» набирает 18,5 очка (2-й показатель в команде), 9,5 передачи, 5,9 подбора и 1,3 перехвата в этом плей-офф.

«4 из 4 в последние 5 секунд при попытках сравнять счет или выйти вперед в плей-офф. Остальная лига – 3 из 16. Мы уже понимаем, чего от него ждать в эти моменты в клатче.

Но я смотрю все 48 минут матча. Суперзвезда – это 1-я опция команды в каждой игре.

Кей Ди, Леброн Джеймс, Стеф Карри – у них другой уровень обязанностей и игровых показателей в 82 матчах и в плей-офф.

Это никак не принижает достижения Халибертона. Он молодая звезда. В клатче можно отдать ему мяч, и он найдет возможности для победы. Но суперзвезда должна 48 минут делать значительно больше, чем остальные. У Тайриза другая ситуация.

Он особенный баскетболист, но статус суперзвезды подразумевает нечто другое», – заключил ведущий ESPN.

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В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
logoТайриз Халибертон
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoКевин Дюрэнт
logoСтивен Эй Смит
logoСтефен Карри
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