Стивен Эй Смит: «Тайриз Халибертон не суперзвезда. Этот статус подразумевает другой уровень обязанностей и игровых показателей»

Стивен Эй Смит не считает, что Тайриз Халибертон перешел на новый уровень.

Разыгрывающий «Индианы» набирает 18,5 очка (2-й показатель в команде), 9,5 передачи, 5,9 подбора и 1,3 перехвата в этом плей-офф.

«4 из 4 в последние 5 секунд при попытках сравнять счет или выйти вперед в плей-офф. Остальная лига – 3 из 16. Мы уже понимаем, чего от него ждать в эти моменты в клатче.

Но я смотрю все 48 минут матча. Суперзвезда – это 1-я опция команды в каждой игре.

Кей Ди, Леброн Джеймс , Стеф Карри – у них другой уровень обязанностей и игровых показателей в 82 матчах и в плей-офф.

Это никак не принижает достижения Халибертона . Он молодая звезда. В клатче можно отдать ему мяч, и он найдет возможности для победы. Но суперзвезда должна 48 минут делать значительно больше, чем остальные. У Тайриза другая ситуация.

Он особенный баскетболист, но статус суперзвезды подразумевает нечто другое», – заключил ведущий ESPN.