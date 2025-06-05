Дрэймонд Грин назвал Топ-5 защитников в истории НБА: «Я, Бен Уоллес, Тони Аллен, Тим Данкан, Хаким Оладжувон»

Дрэймонд Грин назвал пятерку лучших игроков в защите в истории НБА.

«Что вы должны понимать обо мне – я первый номер в этом списке. Также в этом списке Бен Уоллес , Тони Аллен , Тим Данкан .

Я не включаю Уилта Чемберлена и Билла Расселла , потому что не видел, как они играли. Испытываю к ним огромное уважение, но я совру, если назову их только из-за их статистики. Мне не нравится, когда так делают. Но я не исключаю их. Я родился в 1990 году, и я видел недостаточно их матчей.

Поэтому мой пятый номер – Хаким Оладжувон, которого мне довелось немного увидеть в детстве», – сказал форвард «Голден Стэйт».