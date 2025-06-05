Дрэймонд Грин назвал Топ-5 защитников в истории НБА: «Я, Бен Уоллес, Тони Аллен, Тим Данкан, Хаким Оладжувон»
Дрэймонд Грин назвал пятерку лучших игроков в защите в истории НБА.
«Что вы должны понимать обо мне – я первый номер в этом списке. Также в этом списке Бен Уоллес, Тони Аллен, Тим Данкан.
Я не включаю Уилта Чемберлена и Билла Расселла, потому что не видел, как они играли. Испытываю к ним огромное уважение, но я совру, если назову их только из-за их статистики. Мне не нравится, когда так делают. Но я не исключаю их. Я родился в 1990 году, и я видел недостаточно их матчей.
Поэтому мой пятый номер – Хаким Оладжувон, которого мне довелось немного увидеть в детстве», – сказал форвард «Голден Стэйт».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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