Джеймс Долан был инициатором увольнения Тома Тибодо

Владелец «Никс» был недоволен работой главного тренера.

По информации Yahoo Sports Джеймс Долан «никогда не был большим поклонником Тома Тибодо ». На итоговых встречах с ключевыми игроками команды главным образом он задавал вопросы, расспрашивая о претензиях баскетболистов к специалисту.

Несколько баскетболистов жаловались на то, что игроки стартовой пятерки проводили слишком много времени на площадке, а также на то, что тренер не менял тактику по ходу матчей. Еще один баскетболист заявил, что не может больше играть под началом Тибодо.

Сообщается, что президент клуба Леон Роуз присутствовал на встречах, но оставался на втором плане.

«Никс» расстались с Томом Тибодо после вылета из плей-офф, хотя тренер вывел команду в финал Востока впервые за 25 лет. Клуб должен заплатить специалисту 30 млн долларов по новому контракту.