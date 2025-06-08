Прешес Ачиува, скорее всего, не останется в «Никс»

Центровой с высокой долей вероятности покинет «Нью-Йорк».

Newsday пишет, что Ачиува не намерен продлевать соглашение с «Никс». Контракт игрока истекает этим летом.

Утверждается, что Ачиуве не нравилось выступать под началом тренера Тома Тибодо, который не давал ему игровое время. В то же время тренерский штаб «Нью-Йорка » был недоволен обороной в исполнении игрока.

В среднем Ачиува набирал 6,5 очка, 5,6 подбора и 1,0 передачи за 20,5 минуты на паркете.