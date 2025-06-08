Прешес Ачиува, скорее всего, не останется в «Никс»
Центровой с высокой долей вероятности покинет «Нью-Йорк».
Newsday пишет, что Ачиува не намерен продлевать соглашение с «Никс». Контракт игрока истекает этим летом.
Утверждается, что Ачиуве не нравилось выступать под началом тренера Тома Тибодо, который не давал ему игровое время. В то же время тренерский штаб «Нью-Йорка» был недоволен обороной в исполнении игрока.
В среднем Ачиува набирал 6,5 очка, 5,6 подбора и 1,0 передачи за 20,5 минуты на паркете.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Newsday
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