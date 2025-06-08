Пэт Коннотон планирует остаться в «Милуоки»
Защитник «Бакс» собирается воспользоваться опцией игрока.
Источники в лиге рассказали инсайдеру Марку Стейну, что Пэт Коннотон активирует опцию на 9,4 млн долларов, которые он должен получить в следующем сезоне.
Коннотон может сделать это до 24 июня.
В прошедшем сезоне Коннотон провел 41 матч, в среднем набирая 5,3 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи при 47% с игры и 32% из-за дуги.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: marcstein.substack.com
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