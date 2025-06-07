Заинтересованные клубы теряют веру в то, что обмен Янниса Адетокумбо возможен

О настроениях команд рассказал инсайдер Джейк Фишер.

«Честно говоря, сейчас я бы сказал, что среди команд, с которыми я общался, преобладает скептицизм. Еще две-две с половиной недели назад, во время комбайна, многие из них были полны оптимизма, надежды и азарта – они верили, что смогут сделать предложение по обмену и заполучить Янниса Адетокумбо .

Но в последнее время эту уверенность сменили сомнения. Пообщавшись с агентами, руководителями команд и другими людьми, я могу сказать: на данный момент мало кто верит в такой сценарий. Сейчас только начало июня – все может измениться. Мне также говорили, что окончательное решение о начале или прекращении переговоров по обмену Адетокумбо этим летом, скорее всего, будет принято ближе к концу июня, когда межсезонье по-настоящему начнется.

Но пока, по словам моих источников в лиге, все настроены скептически: они поверят только тогда, когда увидят это своими глазами. Трудно представить, что игрок, который ценит роль лица франшизы и ее центрального элемента, захочет сменить команду», – заключил Фишер.

Ранее сообщалось, что такие клубы, как «Хьюстон» и «Торонто», заинтересованы в обмене Адетокумбо.