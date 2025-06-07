Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» победил «Бахчешехир» во 2-м матче серии (2-0)
Сегодня, 7 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.
«Фенербахче» (1) победил «Бахчешехир» (5) во втором матче и увеличил преимущество в серии (91:89, 2-0).
Чемпионат Турции
1/2 финала (до 3 побед)
Второй матч
«Фенербахче» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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