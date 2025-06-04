«Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс». Шакил О′Нил назвал Топ-10 игроков в истории
Шакил О′Нил назвал Топ-10 игроков в истории НБА.
Легендарный центровой Шакил О’Нил назвал свою десятку величайших игроков НБА всех времен. Четырехкратный чемпион лиги не включил себя в Топ-10.
Мэджик Джонсон
Билл Расселл
Уилт Чемберлен
Лэрри Берд
Хаким Оладжувон
Тим Данкан
Джулиус Ирвинг
Кто станет чемпионом НБА?4881 голос
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Netflix в соцсети X
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