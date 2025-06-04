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«Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс». Шакил О′Нил назвал Топ-10 игроков в истории

Шакил О′Нил назвал Топ-10 игроков в истории НБА.

Легендарный центровой Шакил О’Нил назвал свою десятку величайших игроков НБА всех времен. Четырехкратный чемпион лиги не включил себя в Топ-10.

  1. Майкл Джордан

  2. Кобе Брайант

  3. Леброн Джеймс

  4. Мэджик Джонсон

  5. Билл Расселл

  6. Уилт Чемберлен

  7. Лэрри Берд

  8. Хаким Оладжувон

  9. Тим Данкан

  10. Джулиус Ирвинг

Кто станет чемпионом НБА?4881 голос
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Netflix в соцсети X
logoШакил О′Нил
logoТим Данкан
logoНБА
logoУилт Чемберлен
logoЛеброн Джеймс
logoМэджик Джонсон
Джулиус Ирвинг
logoБилл Расселл
logoМайкл Джордан
logoХаким Оладжувон
logoКобе Брайант
logoЛэрри Берд
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