Шакил О′Нил: «Индиана» однозначно украла эту победу, она плохо играла»

Эксперт поделился мыслями о первой игре финала.

«Пэйсерс» вырвали у «Оклахомы» победу (111:110), впервые поведя в счете за 0,3 секунды до конца. За весь матч «Индиана » совершила на 18 потерь больше, чем соперник.

«Вне зависимости от обстоятельств, никто такого не ожидал. Я такого не ожидал. Думал, будет разгром. «Индиана» играла плохо. Да, Тайриз Халибертон забил 6 из 13, но, на мой взгляд, он был слишком пассивен.

Оби Топпин отлично сыграл. Эндрю Нембхард забил важную стэп-бэк треху, и они просто продолжали бороться.

«Индиана» однозначно украла эту победу. Никто такого не ждал. И мы все знаем: когда ты не в своей лучшей форме, но все равно побеждаешь – это придает много уверенности», – заключил О′Нил.