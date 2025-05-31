Майк Д’Антони: «Причина трехочковой революции – это Шакил О’Нил»

Бывший тренер НБА объяснил, кто спровоцировал рост трехочковых.

«Мы всегда говорили между собой: «Вы не можете перешаковать Шака ». Нельзя просто выставить против него кого бы то ни было и надеяться его переиграть.

Поэтому нам пришлось искать другой способ его победить. И этим способом стал быстрый баскетбол: больше трехочковых, больше пространства. Это дало нам шанс на победу», – рассказал Д’Антони.

Д’Антони стоял за фундаментальными изменениями в игре. В середине нулевых он возглавлял «Финикс » Стива Нэша.