Майк Д’Антони: «Причина трехочковой революции – это Шакил О’Нил»
Бывший тренер НБА объяснил, кто спровоцировал рост трехочковых.
«Мы всегда говорили между собой: «Вы не можете перешаковать Шака». Нельзя просто выставить против него кого бы то ни было и надеяться его переиграть.
Поэтому нам пришлось искать другой способ его победить. И этим способом стал быстрый баскетбол: больше трехочковых, больше пространства. Это дало нам шанс на победу», – рассказал Д’Антони.
Д’Антони стоял за фундаментальными изменениями в игре. В середине нулевых он возглавлял «Финикс» Стива Нэша.
Кто станет чемпионом НБА?865 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст wbur
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