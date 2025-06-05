Леброн Джеймс: «Хали – особенный. Его успех не пришел из ниоткуда»

Леброн Джеймс оценил прогресс Тайриза Халибертона.

Разыгрывающий «Индианы» вышел в финал НБА и провел яркий плей-офф, выделяясь театральностью и способностью выводить соперника из себя.

Леброн Джеймс отметил это и достижения Халибертона на своем подкасте, вспомнив совместное выступление за сборную США.

«Хали – особенный. Его успех не пришел из ниоткуда. Он добился его со своей командой, которая идеально подобрана друг под друга.

На Олимпиаде мы часто соревновались, бросая штрафные после тренировок. Я, Тайриз, Энт – еще один большой любитель поговорить – и Эй Ди. И мы постоянно поливали друг друга дерьмом, пытаясь сбить концентрацию», – посмеялся Джеймс.