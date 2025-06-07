Де’Аарон Фокс надеется продлить контракт с «Сан-Антонио»

Де’Аарон Фокс рассчитывает на продление контракта.

«Я определенно на это надеюсь», – сказал разыгрывающий «Сперс», когда его спросили о подписании продления контракта этим летом.

Фокс успешно восстанавливается после операции на левом мизинце. Защитник готовится к своему первому полноценному сезону в «Сан-Антонио ».

«Я в порядке. Операция прошла хорошо. Меня допустили к тренировкам, так что я немного поиграл пять на пять и поработал с контактом, так что буду готов к следующему сезону», – отметил Фокс .