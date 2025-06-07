Де’Аарон Фокс надеется продлить контракт с «Сан-Антонио»
Де’Аарон Фокс рассчитывает на продление контракта.
«Я определенно на это надеюсь», – сказал разыгрывающий «Сперс», когда его спросили о подписании продления контракта этим летом.
Фокс успешно восстанавливается после операции на левом мизинце. Защитник готовится к своему первому полноценному сезону в «Сан-Антонио».
«Я в порядке. Операция прошла хорошо. Меня допустили к тренировкам, так что я немного поиграл пять на пять и поработал с контактом, так что буду готов к следующему сезону», – отметил Фокс.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Houston Chronicle
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