В НБА ожидают перехода Криса Пола в другой клуб

Крис Пол, скорее всего, сменит команду.

40-летний разыгрывающий провел успешный сезон в Сан-Антонио, выйдя в стартовом составе в 82 матчах «регулярки». Пол набирал 8,8 очка, 7,4 передачи, 3,6 подбора и 1,3 перехвата в среднем.

Инсайдер Марк Стейн, однако, сообщает, что в лиге ожидают перехода защитника.

«Становится все более четким представление о том, что Пол может покинуть «Сперс», несмотря на откровенный успех сотрудничества с клубом в роли ментора для Виктора Вембаньямы и другой молодежи.

Проблема в том, что «Сан-Антонио » приобрел Де’Аарона Фокса в феврале, а Стефон Касл закончил сезон в качестве новичка года.

С самой лотереи драфта «Сперс» также ясно дают понять, что намерены оставить 2-й драфт-пик и взять защитника Дилана Харпера. С ним или даже без него, тяжело найти место в задней линии состава в следующем году», – заключил репортер.