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Джон Браун оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч

Джон Браун пропустит первый матч следующего сезона Адриатической лиги.

Адриатическая лига наказала форварда «Црвены Звезды» Джона Брауна за инцидент во время 3-го матча полуфинальной серии против «Будучности» (78:81, 1-2). По мнению лиги, игрок неподобающим образом обратился к судье, тем самым проявив неуважение.

Браун оштрафован на 3 000 евро и отстранен от участия в матче первого тура следующего сезона лиги.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
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