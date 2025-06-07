Джон Браун оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч

Джон Браун пропустит первый матч следующего сезона Адриатической лиги.

Адриатическая лига наказала форварда «Црвены Звезды » Джона Брауна за инцидент во время 3-го матча полуфинальной серии против «Будучности» (78:81, 1-2). По мнению лиги, игрок неподобающим образом обратился к судье, тем самым проявив неуважение.

Браун оштрафован на 3 000 евро и отстранен от участия в матче первого тура следующего сезона лиги.