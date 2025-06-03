Бросок под сирену Маккинли Райта вывел «Будучность» в финал Адриатической лиги
3-й матч полуфинала закончился со счетом 81:78.
За 30 секунд до конца четвертой четверти защитник «Црвены Звезды» Огнен Добрич сравнял счет, пройдя под кольцо – 78:78.
После тайм-аута «Будучности» защитник Маккинли Райт прошел с мячом до трехочковой дуги соперника и заткнул сирену дальним попаданием, тем самым принеся своей команде победу в матче и серии всей серии (2-1).
По итогам игры Райт записал на свой счет 28 очков, 2 подбора и 3 передачи.
В финале «Будучность» встретится с «Партизаном», который во втором полуфинале выбил «Дубай» (2-1).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Адриатической лиги
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