Бросок под сирену Маккинли Райта вывел «Будучность» в финал Адриатической лиги

3-й матч полуфинала закончился со счетом 81:78.

За 30 секунд до конца четвертой четверти защитник «Црвены Звезды » Огнен Добрич сравнял счет, пройдя под кольцо – 78:78.

После тайм-аута «Будучности » защитник Маккинли Райт прошел с мячом до трехочковой дуги соперника и заткнул сирену дальним попаданием, тем самым принеся своей команде победу в матче и серии всей серии (2-1).

По итогам игры Райт записал на свой счет 28 очков, 2 подбора и 3 передачи.

В финале «Будучность» встретится с «Партизаном», который во втором полуфинале выбил «Дубай» (2-1).