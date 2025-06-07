Игроки «Никс» повлияли на увольнение Тибодо
Руководство прислушалось к мнению игроков «Нью-Йорка».
Как пишет инсайдер SNY Йен Бэгли, одним из факторов для окончательного решения расстаться с Томом Тибодо стало мнение игроков, которое те высказали на итоговых встречах после сезона с участием владельца клуба Джеймса Долана.
«Игроки выражали уважение к опытному тренеру, к которому они испытывают глубокое почтение. Однако во время этих встреч они также отметили, что некоторые аспекты работы Тибодо можно было бы улучшить», – указывает Бэгли.
Том Тибодо был уволен, несмотря на то, что вывел «Никс» в финал Востока впервые за 25 лет.
В качестве претендентов на место главного тренера «Никс» называются Джейсон Кидд («Даллас»), Крис Финч («Миннесота»), Име Удока («Хьюстон») и Майкл Мэлоун (уволен из «Денвера»).
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: SNY
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