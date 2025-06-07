12

Бэрон Дэвис: «Голден Стэйт» – претендент на титул. Но им нужен атлетичный «большой»

Бывший игрок выделил ключевую слабость «Голден Стэйт».

«Сейчас они серьезные претенденты на титул. Травма Стефа в серии с «волками» действительно выбила их с ритма и привела к вылету. Но теперь, когда Джимми Батлер играет роль Робина при Стефе, это дает команде новые возможности. Защита сосредоточена на Карри, а теперь у них есть Джимми, который умеет набирать очки и выходить на линию штрафных, так что «Уорриорз» могут играть в разном стиле.

Их потолок зависит от того, как они усилятся в межсезонье, особенно в плане атлетизма в передней линии. Лично я думаю, им не хватает атлетизма во фронткорте, чтобы конкурировать на Западе с Йокичем, Назом Ридом и подобными игроками.

Им точно не хватало подборов. Сам Стив Керр это признал. Дрэймонд Грин, игравший на пятерке большую часть сезона, просто выдохся. Я видел то же самое. Если они найдут игрока на эту позицию, это реально поможет.

Сейчас они – претенденты. Если бы Стеф не травмировался, они могли бы быть в финале Запада. Но другие команды тоже будут усиливаться. Вот смотрите на «Оклахому» и «Индиану», одна из этих команд может стать чемпионом, и вам придется подстраивать свою игру под них.

Когда вы смотрите на «Оклахому» и «Индиану», то видите, что у них грамотно собранный состав: молодость, атлетизм и умение забивать. Многим командам придется задуматься: одна из этих команд добьется успеха, и вам нужно будет адаптировать свой стиль, чтобы оставаться в числе претендентов в этой лиге», – заявил Дэвис.

Как котируете Тайриза Халибертона?7431 голос
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: basketballinsiders
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoБэрон Дэвис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин: «Стеф мне кричит: «Видел трейд?» Я был уверен, что мы получили Дюрэнта»
197 июня, 11:21
Главные новости
Дарвин Хэм о новом главном тренере «Финикса»: «У Джордана Отта отличные инстинкты. В быстро меняющейся лиге он никогда не теряется»
117 минут назад
Джордж Гервин: «Вембаньяма может достичь неожиданного уровня за счет способности одновременно играть и думать»
34 минуты назад
Алекс Карузо: «Пэйсерс» чертовски настойчивы в стремлении играть в своем стиле все 48 минут»
47 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Пэйсерс» – концептуальная команда, против которой нужна концептуальная защита»
сегодня, 13:59
Рик Карлайл: «Каждая пятерка в ротации «Тандер» внесла свой вклад в их успех»
сегодня, 13:45
Тайриз Халибертон: «Наше нападение строится от проникновений в краску, а сейчас мы просто двигаем мяч на периметре»
сегодня, 13:29
Шэй Гилджес-Александер: «Обменял бы все свои очки в этом финале на 2 победы»
2сегодня, 13:12
Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА может оформить чемпионство в 6-м матче серии с «Зенитом»
6сегодня, 12:01
Иван Ухов о 5-м матче с «Зенитом»: «Понимали, что все можем и все знаем о сопернике. Удаление Джекири нас еще больше разозлило»
сегодня, 11:59
Руководители команд НБА считают обмен Луки Дончича «подарком» для «Лейкерс»
13сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» предлагает Луке Банки вернуться в клуб в качестве первого помощника Этторе Мессины с прицелом на будущее во главе команды
3 минуты назад
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бахчешехир» примет «Фенербахче» в 3-м матче серии
сегодня, 12:01
«Первые два-три месяца я почти ни с кем не разговаривал. Но именно так я быстро выучил испанский. А потом началось невероятное путешествие». Лука Дончич рассказал о жизни в академии «Реала»
сегодня, 11:42
Лука Дончич: «Важная вещь для игроков – понимание своей роли. Нужно знать, что ты умеешь делать хорошо, и делать именно это»
1сегодня, 10:49
«Дубай» хочет подписать форварда «Барселоны» Джастина Андерсона
сегодня, 10:25
Джейсон Ричардсон: «38-летний Джордан издевался надо мной»
1сегодня, 10:04
Аарон Уиггинс: «Часто думаю о своем пути в начале карьеры. Это научило меня быть благодарным»
сегодня, 09:12
Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд НБА по количеству домашних матчей плей-офф подряд с 30+ очками
сегодня, 07:53
В трансляции 2-й игры финала на паркет с помощью графики добавили изображение кубка Ларри О’Брайена
1сегодня, 07:35
Шэй Гилджес-Александер: «Не получил бы столько пространства без помощи партнеров»
1сегодня, 07:02