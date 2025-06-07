Бэрон Дэвис: «Голден Стэйт» – претендент на титул. Но им нужен атлетичный «большой»

Бывший игрок выделил ключевую слабость «Голден Стэйт».

«Сейчас они серьезные претенденты на титул. Травма Стефа в серии с «волками» действительно выбила их с ритма и привела к вылету. Но теперь, когда Джимми Батлер играет роль Робина при Стефе, это дает команде новые возможности. Защита сосредоточена на Карри, а теперь у них есть Джимми, который умеет набирать очки и выходить на линию штрафных, так что «Уорриорз» могут играть в разном стиле.

Их потолок зависит от того, как они усилятся в межсезонье, особенно в плане атлетизма в передней линии. Лично я думаю, им не хватает атлетизма во фронткорте, чтобы конкурировать на Западе с Йокичем, Назом Ридом и подобными игроками.

Им точно не хватало подборов. Сам Стив Керр это признал. Дрэймонд Грин, игравший на пятерке большую часть сезона, просто выдохся. Я видел то же самое. Если они найдут игрока на эту позицию, это реально поможет.

Сейчас они – претенденты. Если бы Стеф не травмировался, они могли бы быть в финале Запада. Но другие команды тоже будут усиливаться. Вот смотрите на «Оклахому» и «Индиану», одна из этих команд может стать чемпионом, и вам придется подстраивать свою игру под них.

Когда вы смотрите на «Оклахому» и «Индиану», то видите, что у них грамотно собранный состав: молодость, атлетизм и умение забивать. Многим командам придется задуматься: одна из этих команд добьется успеха, и вам нужно будет адаптировать свой стиль, чтобы оставаться в числе претендентов в этой лиге», – заявил Дэвис .