Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» завершила серию с «Трапани Шарк» (3-0) и вышла в финал
Сегодня, 4 июня, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.
«Брешия» (4) дома завершила серию против «Трапани Шарк» (2) всухую (3-0).
Чемпионат Италии
1/2 финала (до 3 побед)
Третий матч
«Брешия» победила в серии – 3-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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