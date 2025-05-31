Ненад Димитриевич близок к переходу в «Партизан»
Македонский защитник может покинуть «Милан».
По информации BuzzSport, баскетболист близок к подписанию двухлетнего контракта с «Партизаном».
В прошедшем сезоне Евролиги Димитриевич (27 лет, 190 см) набирал в среднем 7,6 очка и 2,9 передачи, а в чемпионате Италии – 8,2 очка и 4,1 передачи.
Защитник не принимает участия в официальных матчах «Милана» с апреля.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Buzz Sport
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