Адриатическая лига. Финал. «Партизан» играет с «Будучностью» во 2-м матче серии

Сегодня, 7 июня, в Адриатической лиге пройдет вторая игра финальной серии.

Черногорская «Будучность » на домашнем паркете постарается сравнять счет в серии с сербским «Партизаном ».

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до 3 побед)

Второй матч

«Партизан» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.