Адриатическая лига. Финал. «Партизан» играет с «Будучностью» во 2-м матче серии
Сегодня, 7 июня, в Адриатической лиге пройдет вторая игра финальной серии.
Черногорская «Будучность» на домашнем паркете постарается сравнять счет в серии с сербским «Партизаном».
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Второй матч
«Партизан» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Как котируете Тайриза Халибертона?7431 голос
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости