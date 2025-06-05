«Илирия» из Любляны под руководством отца Луки Дончича пробилась в Адриатическую лигу

Лука Дончич порадовался за команду отца.

«Илирия» из родного города словенского разыгрывающего Любляны сумела пробиться в Адриатическую лигу после победы в серии над «Цибоной» (2-0).

Дончич присутствовал на обоих матчах.

Командой в качестве генменеджера управляет отец Луки Саша Дончич.