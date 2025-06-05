«Илирия» из Любляны под руководством отца Луки Дончича пробилась в Адриатическую лигу
Лука Дончич порадовался за команду отца.
«Илирия» из родного города словенского разыгрывающего Любляны сумела пробиться в Адриатическую лигу после победы в серии над «Цибоной» (2-0).
Дончич присутствовал на обоих матчах.
Командой в качестве генменеджера управляет отец Луки Саша Дончич.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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