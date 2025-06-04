Карлик Джонс, Исаак Бонга и Стерлинг Браун будут допрошены в рамках расследования драки у ночного клуба
Продолжается следствие по делу о драке в Белграде.
11 июня будут допрошены 3 игрока «Партизана». Карлик Джонс находится под следствием по подозрению в нанесении травм, Стерлинг Браун и Исаак Бонга – за участие в драке.
По результатам медицинской экспертизы стороны получили время для комментариев и оформления своей позиции. После слушаний будет вынесено решение о выдвижении обвинений.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportal
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