Женская НБА. 24 очка и 11 подборов Коллиер помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» разгромил «Коннектикут» и другие результаты
Действующий чемпион «Нью-Йорк» разгромил «Коннектикут» (100:52), «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» (86:75) и другие результаты.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Коннектикут – 100:52 (31:13, 29:15, 30:8, 10:16)
НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (18 + 5 передач), Джонс (13 + 11 подборов), Стюарт (13 + 5 передач), Фибих (13).
КОННЕКТИКУТ: Чарльз, Шелдон (обе – 10).
1 июня. 22.00
Лос-Анджелес – Финикс – 80:85 (27:17, 23:20, 9:24, 21:24)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Симс (32 + 5 подборов), Хэмби (15 + 8 подборов), Плам (15 + 6 подборов).
ФИНИКС: Сабалли (24 + 9 подборов), Лакса (15), Уэстбелд (15), Уиткомб (11 + 6 подборов + 5 передач).
2 июня. 1.00
Сиэтл – Лас-Вегас – 70:75 (17:27, 15:17, 15:17, 23:14)
СИЭТЛ: Уильямс (20), Диггинс-Смит (11 + 5 передач), Огвумике (9 + 8 подборов).
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (19 + 7 подборов), Янг (12), Грэй (10 + 6 передач), Лойд (10 + 7 подборов).
2 июня. 1.00
Голден Стэйт – Миннесота – 75:86 (23:27, 29:24, 8:17, 15:18)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Бертон (21 + 5 подборов), Мартин (14), Торнтон (11 + 7 подборов).
МИННЕСОТА: Коллиер (24 + 11 подборов), Уильямс (20 + 5 подборов + 5 передач), Макбрайд (16 + 6 подборов).
2 июня. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.