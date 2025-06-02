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Женская НБА. 24 очка и 11 подборов Коллиер помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» разгромил «Коннектикут» и другие результаты

Сегодня состоялись четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.

Действующий чемпион «Нью-Йорк» разгромил «Коннектикут» (100:52), «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» (86:75) и другие результаты.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Коннектикут – 100:52  (31:13, 29:15, 30:8, 10:16)

НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (18 + 5 передач), Джонс (13 + 11 подборов), Стюарт (13 + 5 передач), Фибих (13).

КОННЕКТИКУТ: Чарльз, Шелдон (обе – 10).

1 июня. 22.00

Лос-АнджелесФиникс – 80:85 (27:17, 23:20, 9:24, 21:24)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Симс (32 + 5 подборов), Хэмби (15 + 8 подборов), Плам (15 + 6 подборов).

ФИНИКС: Сабалли (24 + 9 подборов), Лакса (15), Уэстбелд (15), Уиткомб (11 + 6 подборов + 5 передач).

2 июня. 1.00

Сиэтл – Лас-Вегас – 70:75 (17:27, 15:17, 15:17, 23:14)

СИЭТЛ: Уильямс (20), Диггинс-Смит (11 + 5 передач), Огвумике (9 + 8 подборов).

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (19 + 7 подборов), Янг (12), Грэй (10 + 6 передач), Лойд (10 + 7 подборов).

2 июня. 1.00

Голден Стэйт – Миннесота – 75:86 (23:27, 29:24, 8:17, 15:18)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Бертон (21 + 5 подборов), Мартин (14), Торнтон (11 + 7 подборов).

МИННЕСОТА: Коллиер (24 + 11 подборов), Уильямс (20 + 5 подборов + 5 передач), Макбрайд (16 + 6 подборов).

2 июня. 3.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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