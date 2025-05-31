Женская НБА. 35 очков и 13 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес», «Финикс» уступил «Миннесоте» и другие результаты
«Лас-Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря 35 очками и 13 подборам Уилсон, «Миннесота» оказалась сильнее «Финикса» и другие результаты.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Коннектикут – 83:85 (23:21, 16:22, 20:25, 24:17)
ИНДИАНА: Бостон (17 + 5 подборов + 8 передач), Боннер (13), Митчелл (13 + 5 передач).
КОННЕКТИКУТ: Мабрей (26 + 5 подборов + 5 передач), Чарльз (18), Риверс (12 + 6 передач).
31 мая. 2.31
Вашингтон – Нью-Йорк – 63:85 (17:27, 15:17, 16:22, 15:19)
ВАШИНГТОН: Сайкс (20), Ириафен (12 + 7 подборов), Цитрон (10).
НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (28 + 5 передач), Джонс (14 + 18 подборов), Фибих (12 + 9 подборов), Стюарт (10 + 7 передач).
31 мая. 2.31
Лас-Вегас – Лос-Анджелес – 96:81 (28:21, 29:21, 23:17, 16:22)
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (35 + 13 подборов + 6 передач), Янг (26), Грэй (15).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (17), Симс (15), Хэмби (14 + 10 подборов + 6 передач).
31 мая. 5.00
Финикс – Миннесота – 71:74 (17:20, 22:18, 19:15, 13:21)
ФИНИКС: Сабалли (26 + 11 подборов), Браун (15 + 5 подборов), Уиткомб (13 + 5 подборов + 6 передач).
МИННЕСОТА: Макбрайд (20), Смит (19), Уильямс (11 + 7 подборов + 7 передач).
31 мая. 5.00
Сиэтл – Атланта – 87:94 (23:15, 22:19, 21:29, 21:31)
СИЭТЛ: Диггинс-Смит (20), Огвумике (16 + 6 подборов), Уилер (14 + 5 подборов + 5 передач).
АТЛАНТА: Ховард (33 + 6 подборов + 5 передач), Грэй (28), Джонс (15 + 5 подборов).
31 мая. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.