«Суперзвезда!» Дуэйн Уэйд выпрыгнул из кресла, увидев победный бросок Тайриза Халибертона

Реакция 3-кратного чемпиона НБА на ключевое попадание попала за запись.

Увидев, как мяч заходит в кольцо, Уэйд вскочил с кресла и трижды прокричал: «Суперзвезда!»

В матчах сезона-24/25 Тайриз Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд четвертой четверти или овертайма.

В первой игре финала лидер «Пэйсерс» записал на свой счет 14 очков (6 из 13 с игры), 10 подборов, 6 передач и 1 блок-шот.