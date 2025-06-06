«Суперзвезда!» Дуэйн Уэйд выпрыгнул из кресла, увидев победный бросок Тайриза Халибертона
Реакция 3-кратного чемпиона НБА на ключевое попадание попала за запись.
Увидев, как мяч заходит в кольцо, Уэйд вскочил с кресла и трижды прокричал: «Суперзвезда!»
В матчах сезона-24/25 Тайриз Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд четвертой четверти или овертайма.
В первой игре финала лидер «Пэйсерс» записал на свой счет 14 очков (6 из 13 с игры), 10 подборов, 6 передач и 1 блок-шот.
Как котируете Тайриза Халибертона?2490 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости