Тайриз Халибертон: «Мы никогда не теряем веру. Был готов победить, как только надел кроссовки»

Тайриз Халибертон прокомментировал успех в первом матче.

«Индиана » повела, победив в гостях с минимальным преимуществом за счет победного броска разыгрывающего на последней секунде матча (111:110).

«Мы просто очень стойкая команда. Когда разрыв доходит до 15 очков, можно начать паниковать или просто обсудить, как уменьшить его до 10, 5 и так далее.

Мы никогда не теряли веру. Честно. Мы не верим в досрочное поражение.

Майлз Тернер и Эндрю Нембхард раз за разом действовали превосходно, и мы воспользовались этим. Эндрю достоин максимального доверия. Шэй – самый сложный для обороны защитник в лиге, но Дрю нас спасает. Делает за нас грязную работу уже несколько лет.

Я был готов победить, как только вышел из автобуса и надел кроссовки. Мы немного нервничали сначала. У них на арене невероятные болельщики. Чувствуешь, что ты в одиночку против всех. Но мы положились друг на друга.

Это лучшая команда в НБА . Они будут готовы ответить. Мы должны сами быть готовы к этому», – заключил Халибертон .