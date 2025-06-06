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Патрик Беверли: «Как Блэйк Гриффин может попасть в Зал славы? Если бы я чаще делал данки, тоже был бы там?»

Патрик Беверли сделал выпад в сторону бывшего одноклубника.

«Люди считают Блэйка Гриффина будущим членом Зала славы. И я этого не понимаю. Как? Не хочу его принижать, но не понимаю.

Я довел «Клипперс» до финала Западной конференции в первый раз в истории клуба. Если бы я чаще делал данки, тоже попал бы в Зал славы?» – задался вопросом разыгрывающий.

Форвард Блэйк Гриффин 6 раз попадал на Матч всех звезд и 5 раз в символические сборные НБА.

Патрик Беверли трижды становился членом лучших защитных пятерок. В сезоне-2020/21 он набирал 4,9 очка, 2,4 подбора и 1,4 передачи за 19 минут в среднем в 17 матчах плей-офф, дойдя до финала Запада в команде с Каваем Ленардом (30,4+7,7+4,4) и Полом Джорджом (26,9+9,6+5,4).

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pat Bev Pod
logoБлэйк Гриффин
logoНБА
logoПатрик Беверли
logoКавай Ленард
logoКлипперс
logoПол Джордж
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