Джеймс Харден и «Клипперс» заинтересованы в продолжении сотрудничества до конца сезона-2026/27
Джеймс Харден, скорее всего, останется в «Клипперс».
По сообщениям источников, 35-летний разыгрывающий откажется от опции на 36,3 миллиона долларов на следующий сезон, и стороны поработают над новым соглашением, которое продлит сотрудничество до лета 2027 года и окончания контракта Кавая Ленарда.
Харден в нынешнем сезоне был выбран в состав участников Матча всех звезд, а также в третью символическую пятерку лиги. 35-летний защитник завершил сезон с показателями 22,8 очка, 5,8 подбора, 8,7 передачи и 1,5 перехвата в среднем за встречу.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
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