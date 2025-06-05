Джеймс Харден и «Клипперс» заинтересованы в продолжении сотрудничества до конца сезона-2026/27

Джеймс Харден, скорее всего, останется в «Клипперс».

По сообщениям источников, 35-летний разыгрывающий откажется от опции на 36,3 миллиона долларов на следующий сезон, и стороны поработают над новым соглашением, которое продлит сотрудничество до лета 2027 года и окончания контракта Кавая Ленарда .

Харден в нынешнем сезоне был выбран в состав участников Матча всех звезд, а также в третью символическую пятерку лиги. 35-летний защитник завершил сезон с показателями 22,8 очка, 5,8 подбора, 8,7 передачи и 1,5 перехвата в среднем за встречу.