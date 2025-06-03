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Тим Каваками: «Клэю Томпсону было некомфортно от того, что Джордан Пул все сильнее и сильнее подпирал его»

Журналист San Francisco Standard рассказал, что повлияло на решение об обмене.

В 2022 году защитник Джордан Пул помог «Голден Стэйт» завоевать титул чемпиона НБА, набирая в среднем 17 очков (5 игр из 22 – в старте). В межсезонье игрок подписал новый контракт на 4 года и 140 миллионов долларов. Осенью 2022 года между ним и форвардом Дрэймондом Грином произошла перепалка, в результате которой Грин ударил Пула. Летом 2023 года «Уорриорс» обменяли защитника в «Вашингтон».

«Решение расстаться с Джорданом Пулом исходило не от Стива. Мы знаем, что не от него. Это произошло из-за Дрэймонда. Точнее, из-за Дрэймонда и Клэя.

Я слышал это все чаще и чаще, что Клэю было некомфортно от того, что Пул все сильнее и сильнее подпирал его. Клэй считал: «Я заслужил место в старте. Почему этот парень продолжает твердить, что должен начинать игру?» Возможно, публично не выражая этого, но своим поведением.

Они не могли оставить того, кого ударил Дрэймонд (не вина Джордана) и кто создавал напряженность с Клэем. Так что это история Пула. Что бы мы ни думали о его нынешней карьере, я бы не стал винить в этом Керра», – заключил Каваками.

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Тома Толберта
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
logoДжордан Пул
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoКлэй Томпсон
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