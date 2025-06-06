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Иван Ургант о похудевшем Луке Дончиче: «Средиземноморская диета. Вернется в Америку – разожрется»

Телеведущий поиронизировал над формой защитника «Лейкерс» в межсезонье.

«Испания. Средиземноморская диета. Вернется в Америку – разожрется.

Я помню то время, когда худые баскетболисты вызывали вопросы. «Наркоманы», – думали мы. Потому что они были страшно худыми и очень редкими. В основном баскетболист был в теле и крупным.

Все те моменты Дончича, которые видел я и которые передо мной мелькают – все вот эти трехочковые с отклонением в падении за лицевую линию – как будто в нем были все те килограммы, за которые мы его полюбили.

Когда мы видим Луку Дончича с пивом… Они становятся людьми в этот момент. Они все дальше от нас, потому что все больше и больше зарабатывают, а мы зарабатываем все меньше и меньше.

Мне как зрителю [игра Дончича] импонирует: человек как будто не должен так резко выпрыгивать и забивать такие красивые мячи сверху и с такой силой и неподдельным энтузиазмом. Это меня и привлекает. Если он это делает с таким чуть-чуть легким перевесом… А потом, как показывает ситуация со многими авиакомпаниями, перевес на полет не влияет», – сказал Ургант в эфире «Взял Мяч».

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Взял Мяч»
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