Рик Карлайл: «Нам повезло, но не на пустом месте»
Главный тренер «Индианы» объяснил, как команде удалось перевернуть матч.
«Мы просто сказали: «Давайте медленно, но верно сокращать отставание». У нас есть большой опыт в таких матчах, и наши ребята хорошо чувствуют, что нужно делать, чтобы дать себе шанс. Нам повезло, но не на пустом месте, парни сделали все необходимое», – сказал Карлайл.
«Индиана» смогла победить (111:110) в первом матче финала против «Оклахомы», проигрывая 15 очков по ходу четвертой четверти.
Последней командой, которой удалось отыграть такое отставание в заключительной 12-минутке встречи финальной серии был «Даллас» в 2011 году (2-й матч финала против «Майами»). Главным тренером «Мэверикс» тогда также был Рик Карлайл.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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