Рик Карлайл: «Нам повезло, но не на пустом месте»

Главный тренер «Индианы» объяснил, как команде удалось перевернуть матч.

«Мы просто сказали: «Давайте медленно, но верно сокращать отставание». У нас есть большой опыт в таких матчах, и наши ребята хорошо чувствуют, что нужно делать, чтобы дать себе шанс. Нам повезло, но не на пустом месте, парни сделали все необходимое», – сказал Карлайл.

«Индиана » смогла победить (111:110) в первом матче финала против «Оклахомы», проигрывая 15 очков по ходу четвертой четверти.

Последней командой, которой удалось отыграть такое отставание в заключительной 12-минутке встречи финальной серии был «Даллас» в 2011 году (2-й матч финала против «Майами»). Главным тренером «Мэверикс» тогда также был Рик Карлайл .