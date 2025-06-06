Тайриз Халибертон: «Все эти броски, которые залетают, я отрабатываю каждый день, играя один на один с нашими запасными»
Лидер «Индианы» отметил, что точные попадания в клатче – это не случайность.
«Я очень много работаю. Все эти броски, которые залетают, – я отрабатываю каждый день, играя один на один с нашими запасными. Если я перестану верить в себя в клатче, то нам, скорее всего, конец», – с усмешкой сказал Халибертон.
В матчах сезона-24/25 защитник реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд четвертой четверти или овертайма.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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