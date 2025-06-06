Тайриз Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд игры

Лидер «Индианы» выдает феноменальную статистику.

В матчах сезона-24/25 Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд четвертой четверти или овертайма. Его 86,7% с игры – лучший результат за последние 27 лет (при 15 попытках).