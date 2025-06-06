Тайриз Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд игры
Лидер «Индианы» выдает феноменальную статистику.
В матчах сезона-24/25 Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд четвертой четверти или овертайма. Его 86,7% с игры – лучший результат за последние 27 лет (при 15 попытках).
Как котируете Тайриза Халибертона?2487 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Киртики Утайакумар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости