«Вот он – рецепт сегодняшнего успеха!» Тайриз Халибертон провел пресс-конференцию, положив на стол свои новые именные кроссовки

Защитник «Индианы» не прочь воспользоваться моментом для рекламы.

Халибертон впервые надел свою именную модель кроссовок Puma «Hali 1» на 1-ю игру финала против «Оклахомы».

Отвечая на один из вопросов журналистов, игрок указал на обувь и сказал: «Вот он – рецепт сегодняшнего успеха!».

Новая модель должна появиться на полках магазинов в сентябре, перед началом сезона НБА-2025/26.