Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Фенербахче» прошел «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» победил в серии с «Тофашем»
Сегодня, 2 июня, в чемпионате Турции прошли два матча 1/4 плей-офф.
«Тюрк Телеком» не справился с «Фенербахче», «Тофаш» уступил «Бахчешехиру» в 3-х играх серий.
Чемпионат Турции
1/4 финала (до 2 побед)
Третьи матчи
«Бахчешехир» победил в серии – 2-1.
«Фенербахче» победил в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом НБА?2757 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости