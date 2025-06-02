Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Фенербахче» прошел «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» победил в серии с «Тофашем»

Сегодня, 2 июня, в чемпионате Турции прошли два матча 1/4 плей-офф.

«Тюрк Телеком » не справился с «Фенербахче », «Тофаш » уступил «Бахчешехир у» в 3-х играх серий. Чемпионат Турции 1/4 финала (до 2 побед) Третьи матчи «Бахчешехир» победил в серии – 2-1. «Фенербахче» победил в серии – 2-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.