Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» обыграл «Бахчешехир» в первом матче серии
Сегодня, 5 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.
«Фенербахче» (1) открыл серию с «Бахчешехиром» (5) уверенной победой со счетом 93:76.
Чемпионат Турции
1/2 финала (до 3 побед)
Первый матч
«Фенербахче» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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