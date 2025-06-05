Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» обыграл «Бахчешехир» в первом матче серии

Сегодня, 5 июня, в чемпионате Турции прошел один матч 1/2 плей-офф.

«Фенербахче » (1) открыл серию с «Бахчешехиром » (5) уверенной победой со счетом 93:76. Чемпионат Турции 1/2 финала (до 3 побед) Первый матч «Фенербахче» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.