Габриэль Дек перенес операцию на левом бедре

Форвард «Реала» прошел медицинскую процедуру.

В официальном заявлении клуба сообщается, что игрок перенес операцию по восстановлению поврежденной суставной губы левого тазобедренного сустава. Баскетболиста ждет длительный период реабилитации.

В прошлом сезоне Евролиги 30-летний Дек в среднем набирал 8,0 очков, 3,2 подбора с индексом эффективности 8,6 за 28 матчей.

Баскетболист выступает за испанский клуб с 2018 года, за исключением одного сезона в «Оклахоме» (2021/22).