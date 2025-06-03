Габриэль Дек перенес операцию на левом бедре
Форвард «Реала» прошел медицинскую процедуру.
В официальном заявлении клуба сообщается, что игрок перенес операцию по восстановлению поврежденной суставной губы левого тазобедренного сустава. Баскетболиста ждет длительный период реабилитации.
В прошлом сезоне Евролиги 30-летний Дек в среднем набирал 8,0 очков, 3,2 подбора с индексом эффективности 8,6 за 28 матчей.
Баскетболист выступает за испанский клуб с 2018 года, за исключением одного сезона в «Оклахоме» (2021/22).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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