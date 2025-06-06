«Оклахома» установила рекорд финальных серий по перехватам за половину
«Оклахома» начала финал с исторического достижения.
В первой половине первого матча серии «Тандер» сделали 12 перехватов. Это наивысший результат с того момента, когда начали фиксировать статистику по отрезкам.
«Оклахома» выиграла первую половину со счетом 57:45.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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