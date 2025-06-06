«Оклахома» установила рекорд финальных серий по перехватам за половину

«Оклахома» начала финал с исторического достижения.

В первой половине первого матча серии «Тандер» сделали 12 перехватов. Это наивысший результат с того момента, когда начали фиксировать статистику по отрезкам.

«Оклахома» выиграла первую половину со счетом 57:45.