«Она изменила игру». Рик Карлайл выступил в защиту Дорис Берк
Главный тренер «Индианы» поддержал комментатора ESPN перед финалом.
Накануне появилась информация, что Берк может потерять место в основной бригаде комментаторов канала.
«Было так грустно видеть эти утечки информации, совершенно ненужные перед таким знаменательным событием. Дорис – прекрасный пример для всех.
Я не знаю, чем все это обернется, но я просто хочу сказать спасибо Дорис за тот пример, который она подает молодым женщинам вроде моей дочери и всем тем, кто меняет игру. Она изменила эту игру, и именно поэтому пару лет назад ее включили в Зал славы баскетбола Нейсмита. Так что я просто хочу выразить ей свою поддержку», – сказал Карлайл.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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