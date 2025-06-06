«Она изменила игру». Рик Карлайл выступил в защиту Дорис Берк

Главный тренер «Индианы» поддержал комментатора ESPN перед финалом.

Накануне появилась информация, что Берк может потерять место в основной бригаде комментаторов канала.

«Было так грустно видеть эти утечки информации, совершенно ненужные перед таким знаменательным событием. Дорис – прекрасный пример для всех.

Я не знаю, чем все это обернется, но я просто хочу сказать спасибо Дорис за тот пример, который она подает молодым женщинам вроде моей дочери и всем тем, кто меняет игру. Она изменила эту игру, и именно поэтому пару лет назад ее включили в Зал славы баскетбола Нейсмита. Так что я просто хочу выразить ей свою поддержку», – сказал Карлайл.