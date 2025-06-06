Шэй Гилджес-Александер занял 3-е место в истории по набранным очкам в дебютном матче финала

Защитник «Оклахомы» записал на свой счет 38 очков.

MVP сезона реализовал 14 из 30 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 7 из 8 штрафных.

Больше него в дебютном матче финала набирали только Джордж Майкан (42 очка, 1949 год) и Аллен Айверсон (48 очков, 2001 год).

Среди игроков, которые уступили в своей первой игре финала в карьере, Гилджес-Александер занял первое место по результативности.