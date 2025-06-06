Шэй Гилджес-Александер занял 3-е место в истории по набранным очкам в дебютном матче финала
Защитник «Оклахомы» записал на свой счет 38 очков.
MVP сезона реализовал 14 из 30 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 7 из 8 штрафных.
Больше него в дебютном матче финала набирали только Джордж Майкан (42 очка, 1949 год) и Аллен Айверсон (48 очков, 2001 год).
Среди игроков, которые уступили в своей первой игре финала в карьере, Гилджес-Александер занял первое место по результативности.
Как котируете Тайриза Халибертона?2482 голоса
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости