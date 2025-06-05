«Нью-Йорк» делал предложение по обмену Кевина Дюрэнта перед дедлайном
«Никс» пытались выменять Кевина Дюрэнта в феврале.
По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Нью-Йорк» делал предложение «Финиксу» об обмене звездного форварда перед дедлайном в феврале этого года.
«Между Кевином Дюрэнтом и «Никс» был взаимный интерес перед дедлайном, и «Никс» сделали предложение об обмене Дюрэнта», – рассказал Чарания в программе NBA Countdown на ESPN.
В итоге «Никс» вышли в финал Восточной конференции, где уступили «Индиане» в шести матчах, в то время как Дюрэнт и «Санз» не смогли выйти в плей-офф и, как ожидается, претерпят серьезные изменения в составе в это межсезонье.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Knicks Union в соцсети X
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