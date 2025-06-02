Дрэймонд Грин: «Контроль мяча Халибертона очень недооценен»

Форвард «Голден Стэйт» отметил особенность в игре лидера «Пэйсерс».

«Причина, по которой Тайриза Халибертона не опекают слишком плотно, в том, что его контроль мяча очень недооценен. Думаю, все эти парни, которые против него защищаются, понимают: если они попытаются надавить на него, то он надерет им задницы.

У Стефа Карри и Кайри Ирвинга их дриблинг начинается тогда, когда кажется, что они уже потеряли мяч. Ты думаешь, что они его упустили, но он будто на веревочке привязан. Пытаясь выбить у них мяч, ты настолько теряешь позицию, что догнать их уже просто не можешь. У Хали есть что-то подобное», – заключил Грин .