Дрэймонд Грин: «Если «Никс» хотят побороться за чемпионство, им нужен отличный игрок»
Дрэймонд Грин дал совет «Нью-Йорку».
«Я считаю, чтобы победить, «Никс» нужно приобрести отличного игрока.
Я не могу называть конкретных имен, потому что не собираюсь отдавать за это свои деньги. Но если «Никс» хотят победить, побороться за чемпионство, я думаю, им нужен отличный игрок, и на этом и остановимся», – сказал форвард «Голден Стэйт».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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