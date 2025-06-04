Дрэймонд Грин: «Если «Никс» хотят побороться за чемпионство, им нужен отличный игрок»

Дрэймонд Грин дал совет «Нью-Йорку».

«Я считаю, чтобы победить, «Никс» нужно приобрести отличного игрока.

Я не могу называть конкретных имен, потому что не собираюсь отдавать за это свои деньги. Но если «Никс» хотят победить, побороться за чемпионство, я думаю, им нужен отличный игрок, и на этом и остановимся», – сказал форвард «Голден Стэйт ».