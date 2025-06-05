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«Были приняты важные решения, с которыми он не был согласен». Журналист Тим Макмэн считает, что Джейсон Кидд может перейти в «Никс»

Джейсон Кидд может возглавить «Нью-Йорк» в следующем сезоне.

По словам журналиста ESPN Тима Макмэна, нельзя исключать возможность перехода главного тренера «Далласа» в «Нью-Йорк».

«Я не буду убеждать вас, что знаю или даже думаю, что Джейсон Кидд хочет уйти из «Далласа». Это было бы слишком. Но я могу с уверенностью сказать, что, безусловно, клубом были приняты решения, важные решения, с которыми он не был согласен», – заявил Макмэн.

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что «Нью-Йорк» рассматривает Кидда как кандидата на должность главного тренера.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
logoНью-Йорк
logoДаллас
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logoДжейсон Кидд
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