«Были приняты важные решения, с которыми он не был согласен». Журналист Тим Макмэн считает, что Джейсон Кидд может перейти в «Никс»

Джейсон Кидд может возглавить «Нью-Йорк» в следующем сезоне.

По словам журналиста ESPN Тима Макмэна, нельзя исключать возможность перехода главного тренера «Далласа » в «Нью-Йорк».

«Я не буду убеждать вас, что знаю или даже думаю, что Джейсон Кидд хочет уйти из «Далласа». Это было бы слишком. Но я могу с уверенностью сказать, что, безусловно, клубом были приняты решения, важные решения, с которыми он не был согласен», – заявил Макмэн.

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что «Нью-Йорк » рассматривает Кидда как кандидата на должность главного тренера.