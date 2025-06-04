«Шарлотт» и «Юта» проявляют интерес к Кону Нуппелю

Кон Нуппель может попасть на драфте в «Шарлотт» или «Юту».

«Такие команды, как «Юта» (5-й пик) и «Шарлотт » (4-й) проявляют интерес к универсальному защитнику Кону Нуппелю и высоко ценят его способность легко влиться в команду рядом со звездным игроком, часто владеющим мячом, таким как Купер Флэгг, и при этом находить способы положительно влиять на игру», – пишет Hoops HQ.

Нуппель выступал за университет Дьюк, набирая в прошедшем сезоне NCAA 14,4 очка, 4,0 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.