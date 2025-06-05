Хавьер Паскуаль: «Пятая игра может стать ключевой в финальной серии»

Хавьер Паскуаль отметил важность 5-го матча финальной серии против ЦСКА (2-2).

«Мы рады, что снова встретимся с нашими замечательными болельщиками. После двух игр в Москве возвращаемся на свою домашнюю арену. Ранее нам удалось вернуть преимущество своей площадки, так что теперь все сводится к тому, что нам нужно выиграть еще два матча.

Мы должны сделать выводы из предыдущих игр и начать домашнюю встречу с полной концентрацией и уверенностью. Безусловно, пятая игра может стать ключевой в этой серии. Очень надеюсь, что болельщики нас поддержат. Вместе мы можем достичь нашей цели», – сказал главный тренер «Зенита ».