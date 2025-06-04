Антон Астапкович: «Сегодня был хороший завтрак и качественный обед, а не как в прошлый раз»

Антон Астапкович пожаловался на питание перед одним из матчей финальной серии.

«Пощечина была хорошая в третьей игре. Но сегодня все выспались, был хороший завтрак и качественный обед, а не как в прошлый раз с обедом или ужином.

Это маленькие нюансы, но настолько важные!» – сказал форвард ЦСКА в эфире «Взял Мяч».

Вчера ЦСКА уверенно победил «Зенит » в четвертом матче и сравнял счет в серии (85:62, 2-2). Пятый матч состоится 6 июня в Санкт-Петербурге.