Антон Астапкович: «Сегодня был хороший завтрак и качественный обед, а не как в прошлый раз»
Антон Астапкович пожаловался на питание перед одним из матчей финальной серии.
«Пощечина была хорошая в третьей игре. Но сегодня все выспались, был хороший завтрак и качественный обед, а не как в прошлый раз с обедом или ужином.
Это маленькие нюансы, но настолько важные!» – сказал форвард ЦСКА в эфире «Взял Мяч».
Вчера ЦСКА уверенно победил «Зенит» в четвертом матче и сравнял счет в серии (85:62, 2-2). Пятый матч состоится 6 июня в Санкт-Петербурге.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Взял мяч»
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