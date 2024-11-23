«Олимпиакос» и Никола Милутинов ведут переговоры о новом контракте

«Олимпиакос» намерен сохранить Николу Милутинова на длительный срок.

Греческий клуб ведет с сербским центровым переговоры о подписании нового соглашения на три года, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Милутинов , бывший центровой ЦСКА, в нынешнем сезоне Евролиги набирает за «Олимпиакос » 10,7 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.