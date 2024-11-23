«Олимпиакос» и Никола Милутинов ведут переговоры о новом контракте
«Олимпиакос» намерен сохранить Николу Милутинова на длительный срок.
Греческий клуб ведет с сербским центровым переговоры о подписании нового соглашения на три года, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Милутинов, бывший центровой ЦСКА, в нынешнем сезоне Евролиги набирает за «Олимпиакос» 10,7 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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