Тони Аллен: «Максимум Флэгга – это Андрей Кириленко»
Бывший игрок НБА скептически оценивает перспективы 1-го номера драфта-2025.
«Не думаю, что Купер Флэгг сможет так просто изменить всю франшизу. Не вижу в нем Кевина Дюрэнта. Серьезно, не вижу. Я вижу Андрея Кириленко.
Он всего лишь раз попадет на Матч всех звезд.
Я не верю в его потенциал. Меня не впечатляют эти парни из Дьюка. Он хорош, но его потолок – Андрей Кириленко», – заявил Аллен.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Grind City Media
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