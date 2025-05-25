Тони Аллен: «Максимум Флэгга – это Андрей Кириленко»

Бывший игрок НБА скептически оценивает перспективы 1-го номера драфта-2025.

«Не думаю, что Купер Флэгг сможет так просто изменить всю франшизу. Не вижу в нем Кевина Дюрэнта. Серьезно, не вижу. Я вижу Андрея Кириленко.

Он всего лишь раз попадет на Матч всех звезд.

Я не верю в его потенциал. Меня не впечатляют эти парни из Дьюка. Он хорош, но его потолок – Андрей Кириленко», – заявил Аллен .